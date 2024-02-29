Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Крупный пожар произошел в жилом доме на севере Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-proizoshel-v-zhilom-dome-na-severe-krasnodara
Видео t.me/kuban24

Возгорание произошло в ночь на 29 февраля в частном доме на улице Переяславской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 0:13. Спасатели прибыли на место и установили, что жилой дом загорелся на площади 150 кв. метров.

В 0:45 возгорание локализовали. В 1:23 пожар в доме полностью потушили.

В результате происшествия никто не пострадал. С огнем боролись 25 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: пожилой мужчина погиб в сгоревшей хате в Краснодарском крае. Возгорание произошло накануне в частном доме в станице Некрасовской на улице Чапаева.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях