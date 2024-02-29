Крупный пожар произошел в жилом доме на севере Краснодара

Возгорание произошло в ночь на 29 февраля в частном доме на улице Переяславской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 0:13. Спасатели прибыли на место и установили, что жилой дом загорелся на площади 150 кв. метров.

В 0:45 возгорание локализовали. В 1:23 пожар в доме полностью потушили.

В результате происшествия никто не пострадал. С огнем боролись 25 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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