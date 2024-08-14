Крупный пожар произошел в центре Краснодара

Возгорание произошло вечером 14 августа на улице Путевой.

Видео возгорания опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как рядом с парковкой разгорается пламя, к нему поднимается черный дым.

Пожарные подразделения установили, что огонь охватил 300 кв. м. На месте работает бригада пожарно-спасательной части — специалисты проливают очаг возгорания. Пострадавших нет, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 17:08. Площадь возгорания увеличилась до 400 кв. м. В 17:36 огонь локализовали. Пожар тушат 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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