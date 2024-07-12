Крупный пожар произошел в коммерческом помещении в Анапе

Возгорание случилось вечером 12 июля в станице Анапской на улице Островского, 30.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 16:54. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что в одноэтажном коммерческой помещении произошло возгорание на площади 400 кв. метров.

В 18:33 пожар локализовали. С огнем в Анапской борются 15 человек и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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