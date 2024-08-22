Крупный пожар произошел на мусорном полигоне в Брюховецком районе

Сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в районе 95-го километра трассы Краснодар — Ейск поступило в МЧС 22 августа в 11:13.

На место оперативно выехали пожарные подразделения. Они прибыли на полигон и установили, что на полигоне ТКО загорелся мусор на площади 800 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 10 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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