Частный дом горит в Анапе

Сообщение о возгорании дома на улице Ленинградской поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 22 августа в 10:35.

О произошедшем в соцсетях также сообщили местные жители. На кадрах видно, что горит одноэтажный частный жилой дом, а из-под крыши дома валит густой серый дым и видны языки пламени.

Пожарные расчеты в 10:44 прибыли на место и установили, что горит частный жилой дом. В 11:06 пожар локализовали, в 11:19 — ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 30 кв. м. В тушении пожара участвуют 14 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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