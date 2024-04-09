Крупный пожар произошел на мусорном полигоне под Краснодаром

Возгорание произошло утром 9 апреля на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном около 1310 км федеральной трассы М-4 «Дон» около станицы Динской.

Информация о пожаре на мусорном полигоне поступила диспетчеру в 5:34. Спасатели прибыли на место через 8 минут и установили, что свалка загорелась на площади 100 кв. метров.

Для ликвидации возгорания привлекли 9 человек и 2 единицы техники. В 6:30 ликвидировали открытое горение. В 7:15 пожар полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: пожар в ангарах под Краснодаром потушили на площади 1800 кв. метров спустя почти сутки. Возгорание произошло вечером 7 апреля в поселке Индустриальном. Открытое горение ликвидировали в тот же день в 22:58, но ликвидировать пожар продолжали и в течение дня 8 апреля.