Крупный град выпал в Апшеронском районе

Непогода обрушилась на Апшеронский район днем 23 мая. Видеозаписи с выпавшим градом выложили в соцсети очевидцы.

Судя по кадрам, в поселке Нефтегорск Апшеронского района отдельные градины достигали размеров голубиного яйца. Также ливень с градом прошел в самом Апшеронске в районе хлебзавода, кроме того, сильный дождь наблюдался в центре города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптики предупредили, что с 23 по 25 мая в Краснодарском крае ожидаются ливни с градом и усилением ветра до 20-22 м/с. Также прогнозируют подъем воды в горных реках Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов. Местами возможно превышение неблагоприятных отметок.