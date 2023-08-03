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Крупный град в Апшеронском районе побил крыши 55 домов и автомобили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-grad-v-apsheronskom-rajone-pobil-kryshi-domov-i-avtomobili
Крупный град в Апшеронском районе побил крыши 55 домов и автомобили
Фото из соцсетей

Ливень с градом прошел в муниципалитете 3 августа в 16:00, продлившись 15 минут. Наиболее сильные осадки выпали в селе Черниговском и поселке Новые Поляны.

Выпавший град повредил крыши домов и автомобили. Оказалась повреждена шиферная кровля здания администрации Черниговского сельского поселения. От местных жителей поступило 55 заявок о повреждении кровель частных домов.

Местные власти обследуют пострадавшие от разгула стихии дома. Организовали работу 20 комиссий по оценке ущерба. В результате выпадения града никто не пострадал, расселения не потребовалось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Апшеронского района показали в соцсетях выпавшие градины, сравнив их по размеру с куриным яйцом.

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