Крупную утечку на водоводе ликвидировали в Сочи
Магистральный водовод на улице Ленина в Адлере, где 19 декабря обнаружили утечку, восстановили около 1:00 20 декабря.
Специалисты произвели запуск насосных агрегатов водозаборного комплекса на реке Мзымта, который снабжает питьевой водой Адлерский и Хостинский районы, а также часть центра курорта. Начался процесс наполнения системы.
Окончательно восстановить водоснабжение Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, села Раздольного и ЖК «Министерские озера» планируют к концу дня 20 декабря. Населению подвозят воду цистернами, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».
Оставить заявки на подвоз воды можно по номеру в Сочи: 444-05-05.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 19 декабря специалисты сочинского водоканала зафиксировали стабильно падающее давление на участке магистрального водовода в центре Адлера. Утечку обнаружили на улице Ленина вблизи ЖК «Курортный». На случай крупной нештатной ситуации жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи и других микрорайонов попросили запастись водой.
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