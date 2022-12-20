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Крупную утечку на водоводе ликвидировали в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnuyu-utechku-na-vodovode-likvidirovali-v-sochi
Крупную утечку на водоводе ликвидировали в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Магистральный водовод на улице Ленина в Адлере, где 19 декабря обнаружили утечку, восстановили около 1:00 20 декабря.

Специалисты произвели запуск насосных агрегатов водозаборного комплекса на реке Мзымта, который снабжает питьевой водой Адлерский и Хостинский районы, а также часть центра курорта. Начался процесс наполнения системы.

Окончательно восстановить водоснабжение Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, села Раздольного и ЖК «Министерские озера» планируют к концу дня 20 декабря. Населению подвозят воду цистернами, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Оставить заявки на подвоз воды можно по номеру в Сочи: 444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 19 декабря специалисты сочинского водоканала зафиксировали стабильно падающее давление на участке магистрального водовода в центре Адлера. Утечку обнаружили на улице Ленина вблизи ЖК «Курортный». На случай крупной нештатной ситуации жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи и других микрорайонов попросили запастись водой.

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