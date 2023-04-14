Крупную кровоточащую опухоль удалили из кишечника 7-летнего ребенка хирурги Новороссийска

В Городскую больницу №1 Новороссийска доставили 7-летнего ребенка. Родители сообщили, что у него уже продолжительное время падает гемоглобин, нарастает анемия и есть кровотечение из заднего прохода.

Мальчика госпитализировали в детское хирургическое отделение и экстренно провели колоноскопию. Исследование показало опухоль диаметром около 25 м в прямой кишке. Это новообразование и вызывало кровотечение.

При таких крупных опухолях эндоскопическая операция может быть опасна особенно для ребенка. Новообразования с размером основания более 1 см могут сильно кровоточить. Кроме того, при удалении крупных опухолей есть риск возникновения перфорации, то есть отверстия в стенке кишечника. Однако, в сравнении с хирургической операцией, после эндоскопической риск осложнений ниже.

Ребенку успешно провели эндоскопическую операцию. Пациент может жить полноценной жизнью без кровотечений и снижения гемоглобина, сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска.

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