Крупную энергоаварию устранили в Прикубанском округе Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара вечером 13 апреля.

Из-за повреждения на линии отключились подстанция «Тургеневская» «ТГ-303» и еще одна трансформаторная подстанция. Без света остались жители улиц Красных Партизан, Сочинской, Темрюкской и других.

Специалисты АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть» завершили ремонтные работы сегодня в 8:27 и полностью восстановили подачу электроэнергии в Прикубанском округе. Сейчас свет есть во всех домах, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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