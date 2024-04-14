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Крупную энергоаварию устранили в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnuyu-energoavariyu-ustranili-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Крупную энергоаварию устранили в Прикубанском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара вечером 13 апреля.

Из-за повреждения на линии отключились подстанция «Тургеневская» «ТГ-303» и еще одна трансформаторная подстанция. Без света остались жители улиц Красных Партизан, Сочинской, Темрюкской и других.

Специалисты АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть» завершили ремонтные работы сегодня в 8:27 и полностью восстановили подачу электроэнергии в Прикубанском округе. Сейчас свет есть во всех домах, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Читайте также: энергоавария обесточила 15 подстанций в Карасунском округе Краснодара.

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