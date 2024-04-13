Энергоавария обесточила 15 подстанций в Карасунском округе Краснодара
Происшествия
13.04.2024 11:32
Аварийное отключение в Карасунском округе произошло 13 апреля около 11:10.
В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Селезнева, Стасова, Старокубанской и Алтайской.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 15 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: Бастрыкин поручил вновь возбудить дело из-за отключения света в Старокорсунской.