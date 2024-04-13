Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Энергоавария обесточила 15 подстанций в Карасунском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/energoavariya-obestochila-15-podstantsij-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Энергоавария обесточила 15 подстанций в Карасунском округе Краснодара
Фото unsplash.com

Аварийное отключение в Карасунском округе произошло 13 апреля около 11:10.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Селезнева, Стасова, Старокубанской и Алтайской.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 15 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: Бастрыкин поручил вновь возбудить дело из-за отключения света в Старокорсунской.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях