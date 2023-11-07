Крупную банду фальшивомонетчиков с 20 млн поддельных рублей задержали в России

Группировка промышляла в семи регионах страны. В год они печатали до 2 млрд поддельных рублей.

«Пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей на территории семи субъектов — Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Дагестана и Крыма», — сообщили в ФСБ.

Роли в банде были распределены, работа четко выстроена. Рядовые участники при этом не знали, сколько человек входит в структуру и каковы их функции.

Процесс производства купюр делился на несколько этапов — создание электронных образов и нанесение элементов защиты. Каждый этап проходил по пяти разным адресам.

Основную часть поддельных купюр продавали через даркнет и рассылали регионы, остальную часть сбывали через закладчиков и при личных встречах с проверенными покупателями. В год фальшивомонетчики печатали до 1,5–2 млрд поддельных рублей.

Всего правоохранители провели 144 обыска. Во время них изъяли более 20 млн рублей, а также оборудование для изготовления, телефоны, флешки, компьютеры и банковские карты. Возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества и изготовлении, хранении, транспортировке и сбыте поддельных денег. Всего задержали 24 человека, им предъявили обвинение и заключили под стражу, сообщает пресс-служба ФСБ России.

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