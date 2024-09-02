Крупную аварию устранили на магистральном водоводе под Новороссийском

Авария на магистральном водоводе МВ-2 диаметром 800 мм произошла ночью 31 августа в пригороде Новороссийска.

Бригада оперативно выехала на осмотр водовода для обнаружения места утечки. Порыв обнаружили рядом со сбросным колодцем КС-10 в сторону Кабардинки — на стальной трубе по сварочному шву обнаружили трещину.

Для устранения подачу воды через магистральный водовод необходимо было остановить, поэтому сети в кратчайшие сроки переключили, воду сбросили с аварийного участка. К месту порыва оперативно направили всю необходимую спецтехникую

«В месте повреждения была установлена и приварена стальная вставка. Сварочные работы завершились около 15:00. После началось заполнение водовода, а также необходимые в таких случаях работы по промывке и дезинфекции», — пояснил старший мастер участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Андрей Брынский.

К 18:00 31 августа подачу воды полностью восстановили, сообщает пресс-служба ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Геленджик остался без воды из-за масштабной аварии на Троицком водоводе.