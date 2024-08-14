Крупного питона заметили на пляже в Туапсинском районе

Большую змею на пляже 11 августа встретили жители Туапсинского района.

Выяснили, что туапсинцев напугал тигровый питон. Несмотря на внушительную длину, питон не ядовит и не опасен для человека.

«На видео — тигровый питон, молодая половозрелая особь. Это «беженец из культуры» — он у кого-то содержался и убежал, вряд ли его выпустили специально. Такое периодически случается — в Сочи находили сетчатого питона, нильского крокодила в реке Сочи, игуан», — рассказал президент герпетологического общества при Российской академии наук, доктор биологических наук, почетный член Сочинского географического общества Борис Туниев.

По его словам, когда люди содержат экзотов, животные могут периодически убегать. Питон в первое же похолодание может погибнуть, если останется на природе. Однако бывают случаи, когда животные приживаются — так было с турецким полупалым гекконом, итальянской стенной ящерицей и красноухой черепахой.

«Но есть абсолютные экзоты из тропиков, которым не подходят даже наши теплые климатические условия, поэтому здесь они выжить не могут», — цитирует Бориса Туниева пресс-служба Сочинского географического общества.

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