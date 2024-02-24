Крупнейший в ЮФО центр «Патриот» открыли в Краснодарском крае

Один из крупнейших в России военно-патриотический центр «Патриот» имени генерала армии, Героя России Виктора Казанцева открылся в Динском районе.

В церемонии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

«Открытие нового центра позволит ежегодно примерно 10 тысячам наших мальчишек и девчонок знакомиться с основами военного дела, участвовать в сборах и тематических сменах — прыгать с парашютом, учиться стрельбе, тренировать силу и ловкость. Уверен, побывав в этом центре, ребята проникнутся царящей здесь атмосферой, ратной историей нашей страны. И главным в их жизни будет любовь к родному дому, забота о его благополучии и безопасности», — написал глава Кубани в своем Telegram-канале.

Центр «Патриот» занимает 145 га, на которых есть комплекс воздушно-десантной подготовки, учебные классы, тир, спортивный и выставочный комплексы с образцами вооружения, а также храм, парковая зона, выставочная площадка, амфитеатр, партизанская деревня, Вечный огонь, памятник «Преемственность поколений» и многое другое.

Как отметил Владимир Кочетков, на территории Южного военного округа еще не было такого масштабного военно-патриотического комплекса, несмотря на работающие сейчас 33 центра «Авангард».

В ходе церемонии открытия центра «Патриот» прошло освящение храма святого Иоанна на его территории, кроме того, пламя Вечного огня зажег правнук генерала Казанцева — кадет Краснодарского президентского кадетского училища Андрей Казанцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», центр «Патриот» станет одним из флагманов военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи не только на территории ЮФО, но и всей страны.