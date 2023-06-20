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Крупнейший в крае спортивный центр «Стань Чемпионом» откроется 1 сентября в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnejshij-v-krae-sportivnyj-tsentr-stan-chempionom-otkroetsya-1-sentyabrya-v-krasnodare
Крупнейший в крае спортивный центр «Стань Чемпионом» откроется 1 сентября в Краснодаре

Многофункциональный спортивный центр «Стань Чемпионом» находится на улице Зиповская, 70.

В спорткомплексе предусмотрели занятия для жителей любого возраста — от дошкольников до пенсионеров. В здании размещаются современный тренажерный зал, два больших бассейна — 50 и 25 м. Также доступны спортивные секции для детей и подростков, программы раннего развития и творческие кружки для пожилых.

Узнать подробности о спортивном центре, забронировать абонемент и записаться в секцию можно по телефону 8-(861)-205-11-11 или на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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