Крупнейшая в России винодельня «Кубань-Вино» перешла в собственность государства

Активы группы компаний «Ариант» перешли в государственную собственность по решению Арбитражного суда Челябинской области, удовлетворившего иск Генпрокуратуры РФ.

Информация о смене владельца крупнейшей в РФ винодельни «Кубань-Вино» появилась в ЕГРЮЛ. В госсобственность также перешли другие активы ГК «Ариант»: агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также «Центр пищевой индустрии». Смену собственника зарегистрировали 10 апреля.

Изъять активы у «Арианта» Генпрокуратура потребовала в марте в связи с незаконным обогащением на 105 млрд рублей бывших владельцев «Челябинского электрометаллургического комбината» — Александра Аристова и Юрия Антипова, сообщает РБК.

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