Крупная энергоавария обесточила 44 подстанции в Карасунском округе Краснодара
Происшествия
20.02.2023 14:19
Аварийное отключение электричества в Карасунском округе произошло 20 февраля около 14:00.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «ХЛ-4», «ХЛ-2» и 44 трансформаторные подстанции. В результате без света остались жители улиц Канонирской, Пластунской, Сенокосной, Троицкой, Казачьей и других.
Время восстановления уточняется, на месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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