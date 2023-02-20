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Крупная энергоавария обесточила 44 подстанции в Карасунском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnaya-energoavariya-obestochila-44-podstantsii-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Крупная энергоавария обесточила 44 подстанции в Карасунском округе Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Аварийное отключение электричества в Карасунском округе произошло 20 февраля около 14:00.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «ХЛ-4», «ХЛ-2» и 44 трансформаторные подстанции. В результате без света остались жители улиц Канонирской, Пластунской, Сенокосной, Троицкой, Казачьей и других.

Время восстановления уточняется, на месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре прокуратура проводит проверку по факту отключения света в многоэтажках в центре города.

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