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Крупная авария оставила без воды три микрорайона в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnaya-avariya-ostavila-bez-vody-tri-mikrorajona-v-armavire
Крупная авария оставила без воды три микрорайона в Армавире
Фото t.me/armawir_adm

Авария на магистральном водоводе диметром 800 мм произошла 18 марта в районе автовокзала.

В настоящее время без находятся микрорайоны «Родина», «Черемушки», «Бар» и «Военный городок». Водоснабжение будет отсутствовать до окончания ремонтных работ.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Оставить заявку можно по телефону 3-32-42, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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