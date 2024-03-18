Крупная авария оставила без воды три микрорайона в Армавире
Происшествия
18.03.2024 11:15
Авария на магистральном водоводе диметром 800 мм произошла 18 марта в районе автовокзала.
В настоящее время без находятся микрорайоны «Родина», «Черемушки», «Бар» и «Военный городок». Водоснабжение будет отсутствовать до окончания ремонтных работ.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Оставить заявку можно по телефону 3-32-42, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.
Читайте также: без света 10 марта остались пять крупных улиц с многоэтажками в Краснодаре.