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Без света 10 марта остались пять крупных улиц с многоэтажками в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-10-marta-ostalis-pyat-krupnyh-ulits-s-mnogoetazhkami-v-krasnodare
Без света 10 марта остались пять крупных улиц с многоэтажками в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение подачи электроэнергии произошло около 12:00 в Прикубанском округе краевого центра.

Причиной отключения тока стало повреждение на линии электропередачи мощностью 6-10 кВ, из-за этого отключены подстанция «ОБД-107» и 10 трансформаторных подстанций.

Без света остались улицы Героев-Разведчиков, Тихорецкая, Восточно-Кругликовская, Школьная, Филатова, а также переулок Тихий.

На месте ЧП работает аварийная бригада специалистов энергоснабжающей компании, сообщили в ЕДДС Краснодара.

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