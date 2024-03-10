Без света 10 марта остались пять крупных улиц с многоэтажками в Краснодаре

Аварийное отключение подачи электроэнергии произошло около 12:00 в Прикубанском округе краевого центра.

Причиной отключения тока стало повреждение на линии электропередачи мощностью 6-10 кВ, из-за этого отключены подстанция «ОБД-107» и 10 трансформаторных подстанций.

Без света остались улицы Героев-Разведчиков, Тихорецкая, Восточно-Кругликовская, Школьная, Филатова, а также переулок Тихий.

На месте ЧП работает аварийная бригада специалистов энергоснабжающей компании, сообщили в ЕДДС Краснодара.

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