Круизный лайнер из Сочи в Абхазию запустят в июне

Лайнер «Князь Владимир» прибудет в Сочи 21 июня, а в первый рейс в Абхазию отправится 29 июня.

Об этом рассказал генеральный директор Сочинского морского порта Юрий Владимиров. По его словам, запуск круизов увеличит турпорток в морпорту примерно на 5–10%.

Всего за курортный сезон «Князь Владимир» совершит 11 рейсов. Лайнер будет выходить из Сочи ночью, отправится в Сухум и простоит там три дня, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: круизный лайнер выполнит в этом сезоне 38 рейсов из Сочи. Из них 29 пройдут по классическому маршруту с заходом в турецкие порты Стамбул, Чешме, Амасра, Синоп, Трабзон.