Круглый стол в рамках Дня борьбы с терроризмом прошел в Краснодаре
Общество
03.09.2024 19:04
Администрация Краснодарского края совместно с общественно-государственными организациями региона выдвинули предложения для борьбы с преступностью.
Особое внимание специалисты уделили разработке мероприятий для подрастающего поколения.
«Мы работаем с молодежными организациями, привлекая старшие поколения. Мы рассказываем, как надо себя вести в экстренных случаях, чтобы обращались к нам», — отметил председатель краевой общественной организации «Центр народа Кубани» Василий Чанба.
Все собравшиеся отмечали, что День борьбы с терроризмом — это не только повод почтить память жертв, но и возможность объединения усилий в борьбе за мир и безопасность.
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