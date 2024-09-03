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Круглый стол в рамках Дня борьбы с терроризмом прошел в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kruglyj-stol-v-ramkah-dnya-borby-s-terrorizmom-proshel-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Администрация Краснодарского края совместно с общественно-государственными организациями региона выдвинули предложения для борьбы с преступностью.

Особое внимание специалисты уделили разработке мероприятий для подрастающего поколения.

«Мы работаем с молодежными организациями, привлекая старшие поколения. Мы рассказываем, как надо себя вести в экстренных случаях, чтобы обращались к нам», — отметил председатель краевой общественной организации «Центр народа Кубани» Василий Чанба.

Все собравшиеся отмечали, что День борьбы с терроризмом — это не только повод почтить память жертв, но и возможность объединения усилий в борьбе за мир и безопасность.

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