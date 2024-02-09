Круглый стол в День науки провели на базе КубГТУ в Краснодаре

За одним столом встретились представители университетов Краснодара. На видеосвязь вышли Сочи и Армавир.

Молодые ученые рассмотрели вопросы повышения качества медицины, разработки современных технологий в сельском хозяйстве, а также обсудили взаимодействие научных лабораторий с государственными и частными производствами.

Проректор по экономической и финансовой политике КубГТУ Николай Лебедев отметил, что университетам важно взаимодействовать между собой, так как общая координация научных идей и разработок позволит не только привлечь средства к проектам, но и продвинуть отрасль вперед.

Развитие образования — стратегический приоритет государственной политики, подчеркнул ректор КубГУ Михаил Астапов.

«Президент Владимир Путин прекрасно понимает, что экономический рост и технологическое развитие зависит от высококвалифицированных кадров. Именно поэтому у нас начали открываться научно-образовательные центры и научные центры мирового уровня. Там проводятся прорывные исследования и разрабатываются генетические технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленной микробиологии», — отметил он.

Ректор добавил, что ученые, работающие в научно-образовательных центрах, уже получили порядка 2 тыс. патентов на изобретения. Помимо этого, разработаны и переданы для внедрения в производство свыше 550 технологий.

Участникам встречи провели экскурсию по инжиниринговой лаборатории Кубанского технологического университета. Также представили оборудование российского производства, процесс работы молодых ученых и практику студентов.

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