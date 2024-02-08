Финансирование грантов Кубанского научного фонда увеличат до 200 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении финансирования грантовой деятельности 8 февраля в ходе встречи с молодыми учеными в День российской науки.

«Для научно-технологического прорыва должны синхронно работать передовые идеи ученых и система мер поддержки. Четыре года назад мы создали для этого главный инструмент — Кубанский научный фонд. За это время провели 12 грантовых конкурсов, поддержали 164 проекта на сумму свыше 513 млн рублей. Результаты есть — с помощью фонда получили 145 разработок», — рассказал глава региона.

Он отметил, что научные достижения и личностный рост должны трансформироваться в рост экономики. Разработки ученых уже помогают решать задачи в промышленности, ЖКХ, строительной отрасли и агропромышленном комплексе.

«Поэтому увеличиваем финансирование грантовой деятельности Фонда в этом году до 200 млн рублей», — заявил Кондратьев.

Миссия Кубанского научного фонда объединение потребностей предприятий и потенциала научного сообщества. С 2020 года грантовую поддержку получили более 900 ученых. Всего участниками конкурсов стали более 3,6 тыс. человек. В 2023 году поддержку исследований увеличили с 66 до 116 млн рублей — на 75%.

«Наука ради науки нам не нужна, необходимо тесное взаимодействие с реальным сектором экономики. Просто количество патентов нерезультативно, эффективность надо измерять качеством работ. Нужно брать прорывные проекты под точечное финансирование», — подчеркнул губернатор.

Он также поручил фонду проработать систему финансирования востребованных проектов вместе с отраслевыми предприятиями.

В прошлом году для развития новых технологий запустили субсидию для предприятий радиоэлектронной промышленности и машиностроения, создающих и развивающих собственные инженерно-технические центры (ИТЦ). На эту меру поддержки выделили 100 млн рублей. В этом году размер поддержки увеличат до 150 млн рублей — в 1,5 раза.

На Кубани на базе предприятий с господдержкой создали 10 ИТЦ — до 95% затрат по их открытию компенсируют из краевого бюджета. Центры позволяют создавать импортозамещающую технику, внедрять в серийное производство новые технологии, а также обучать начинающих специалистов и студентов и повышать квалификацию сотрудников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев в ходе встречи с молодыми учеными заявил, что Кубани нужны инновационные решения во всех отраслях экономики.