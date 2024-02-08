Кондратьев: Кубани нужны инновационные решения во всех отраслях экономики

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 февраля, в День российской науки, встретился с молодыми учеными. Они представили свои разработки и рассказали о результатах проектов.

«Нам нужны инновационные решения во всех отраслях экономики: в промышленности, в IT и сельском хозяйстве, в медицине. Президент поставил задачу обеспечить технологический суверенитет — значимость научных открытий возросла многократно. Каждый из вас одаренный и талантливый, для нас важно услышать ваши мысли. Свежий взгляд, стремление видеть результат своего труда помогают вам вести востребованные временем проекты, двигаться в нужном направлении», — сказал глава региона.

Научное сообщество работает над поставленными губернатором задачами и решает их, заявил председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея Владимир Лобанов.

«Количество молодых ученых с каждым годом растет, а где молодежь, там успех, прорыв и результаты. В этом году в наши вузы поступило в три раза больше стобалльников. Спасибо за колоссальную поддержку науки, за главный инструмент — Кубанский научный фонд. Мы понимаем все задачи, которые вы перед нами ставите. Работаем над консолидацией межвузовских усилий. Если наука приходит в бизнес, то получается результат», — отметил Лобанов.

Научный сотрудник лаборатории иммунитета растений к болезням ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений», проект «Биологическая защита озимой пшеницы от основных грибных болезней» Мария Гвоздева рассказала о достижениях молодых ученых.

«У нас многолетний опыт защиты сельскохозяйственных культур от микроорганизмов. Наша лаборатория разработала технологию защиту пшеницы на основе биофунгицидов — живых микроорганизмов. Она позволяет защитить растения от болезней, получить повышенный урожай и прибыль за счет низкой стоимости препарата. Наши технологии уже применяет одно хозяйство, планируем показать эффективность и в других районах», — рассказала Гвоздева.

Губернатор назвал это направление перспективным для аграрного региона — высокие урожаи можно получать, если заботиться о сохранении и плодородии почвы. При этом важно, чтобы агропромышленный комплекс принял разработку.

Об автоматизированной диагностике офтальмологических заболеваний при помощи искусственного интеллекта рассказал гендиректор МИП «Пространство интеллектуальных решений» Кирилл Аксенов.

«80% людей теряют зрение потому, что вовремя не узнают о катаракте. Наш аппарат может помочь вовремя диагностировать заболевание. Он работает от батареек и его легко можно привезти в любой населенный пункт. Сейчас проводим его испытания в «Микрохирургии глаза Академика Федорова», — пояснил Аксенов.

О разработке инструмента, позволяющем оперировать на работающем сердце, рассказал аспирант медуниверситета, сосудистый хирург, кардиохирург Аслан Закеряев.

На Кубани действуют меры поддержки молодых ученых — гранты, стипендии, матпомощь, ежегодная премия администрации региона в области науки научным коллективам в размере 300 тыс. рублей и единовременная помощь студентам 1 и 2 групп инвалидности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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