Кондратьев: инновационные научные идеи — конкурентное преимущество Кубани

Инновационные научные идеи позволяют обеспечить превосходство государства во всех сферах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе мероприятия, посвященного Дню российской науки.

«Сегодня мы гордимся разработками ученых Краснодарского края в селекции и семеноводстве. Успехи науки в АПК позволят нам быть гарантом продовольственной безопасности России. Но новаторские идеи нужны не только в традиционных сферах. Нам необходимы открытия по всем направлениям. Это обеспечит технологический суверенитет и независимость всей страны. У края есть все, чтобы быть впереди этого процесса. Мы верим в талантливых ученых и готовы поддерживать их. Уверен, кубанские научные сотрудники своими трудами сделают наш край и страну еще сильнее», — сказал губернатор.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в области науки в Краснодарском крае работают свыше 100 организаций, 33 вуза и 22 научно-исследовательских учреждения.

«Спасибо сотрудникам за важные разработки. В вузах учатся студенты по всем отраслям народного хозяйства. Они вовлекаются в научный процесс еще на этапе обучения. А наша задача — создать им условия и возможности для роста. Не сомневаюсь, научное десятилетие даст новый импульс развития края», — отметил Бурлачко.

Глава региона и спикер ЗСК в завершении мероприятия наградили благодарностями, грамотами, почетными званиями и медалями лучших сотрудников отрасли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в инвестпортфеле Кубани 510 крупных проектов на 2,9 трлн рублей.