Круглый стол по сбережениям и инвестициям провели в Краснодаре

На собрании обсудили, какие есть способы накопления и приумножения денежных средств, как сформировать финансовую подушку безопасности.

Участие приняли представители министерства экономики региона, Южного ГУ Банка России и финансовых организаций. Поочередно они рассказали о существующих методах и инструментах, которые помогают жителям принимать взвешенные финансовые решения.

«В современном мире умение принимать взвешенные финансовые решения имеет важное значение. Наличие сбережений позволяет гражданам безболезненно пережить непредвиденные ситуации, достигать каких-то целей», ― отметил заместитель министра экономики Краснодарского края Данил Богданов.

«Умение действительно важно для частных инвесторов, для наших граждан, потому что позволит узнать о тех продуктах, которые сейчас существуют на рынке Краснодарского края, с помощью которых наши граждане смогут инвестировать», ― рассказала заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник.

Достигнуть финансовых целей можно различными способами. Самый понятный и доступный ― вклад в банках. Также спикеры рассказали про биржи и фондовый рынок. Среди инвесторов пользуются популярностью вложения в недвижимость и в драгоценные металлы. Обсудили и программу долгосрочных сбережений, в которой участвуют уже более 20,5 тыс. кубанцев. Для более удачного использования предложенных инструментов должна повышаться финансовая грамотность граждан. На это обратили внимание участники круглого стола.

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