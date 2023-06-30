Круглосуточные автобусы до аэропорта будут курсировать с 1 июля в Сочи

Это касается маршрутов пассажирских перевозок № 558 «Аэропорт – КПП Псоу» и № 105А «Аэропорт – Сочи».

«Для удобства жителей и гостей курорта оптимизировали график движения транспорта общего пользования, увеличили количество рейсов, а также режим работы автобусов на линии, в Лазаревском районе запустили сезонные маршруты», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

В Лазаревском районе Сочи стартовали маршруты автобусов № 67 «мкр. Лазаревское, ост. ВИЗР — ост. Кольцевая» и № 78 «п. Каткова Щель — ул. Лазарева — п. Аше».

Режим работы автобусов для удобства сочинцев и гостей города-курорта продлили еще 1 июня из-за летнего сезона и увеличения пассажиропотока. Так, в городском сообщении транспорт курсирует до 23:00, а в пригородном — в зависимости от загруженности и проведения значимых спортивных и культурных мероприятий. Маршруты в направлении Сочи — Адлер продлили до 0:00.

Расписание и движение автобусов можно отслеживать в реальном времени на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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