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Круглосуточное дежурство организовали в Туапсе в зоне оползня

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kruglosutochnoe-dezhurstvo-organizovali-v-tuapse-v-zone-opolznya
Круглосуточное дежурство организовали в Туапсе в зоне оползня
Фото пресс-службы администрации Туапсе

Дежурство в зоне схода оползня на улице Пархоменко организовали на период действия штормового предупреждения.

В Туапсе в течение 29 и 30 марта, а также ночью и утром 31 марта ожидается сильный дождь, дождь с мокрым снегом, гроза, град и сильный ветер до 20 м/с. Кроме того, на Черноморском побережье ожидается подъем уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Обо всех происшествиях нужно сообщать по телефонам 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, с мобильного — 010, 101, 8 (861) 268-64-40. Телефоны ЕДДС Туапсе: 051 и 8 (86167) 2-54-31, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень, сошедший год назад, продолжает угрожать жилым домам. Из-за активизации оползней в Туапсе 27 марта ввели режим ЧС.

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