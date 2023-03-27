Из-за активизации оползней в Туапсе ввели режим ЧС
Оползни в последние дни активизировались на улице Пархоменко. Члены городской комиссии по итогам заседания единогласно решили ввести на ней режим «Чрезвычайная ситуация».
Такое решение связано с угрозой жизни и здоровью местных жителей. Ранее на улице Пархоменко был введен режим «Повышенная готовность».
«В общей сложности в пострадавшей от оползня зоне проживают 67 человек. Повреждена дорога», — сказал мэр Туапсе Сергей Бондаренко.
Он отметил, что специалисты обследовали 15 частных домов в зоне схода оползней. По его словам, введение режима ЧС необходимо для оказания помощи жильцам пострадавших домов. В дальнейшем планируют сформировать списки жителей для предоставления соцвыплаты на покупку жилья, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень в Туапсе выгнал на съемные квартиры жителей десятков домов. Сейчас улица Пархоменко буквально разваливается по частям: трещины в асфальте, покосившиеся и разрушенные дома. По словам местных жителей, ежедневно обстановка ухудшается.
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