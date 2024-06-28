Кровля строящейся многоэтажки загорелась в Краснодаре
Происшествия
28.06.2024 16:11
Пожар произошел днем 28 июня в районе бывшего авторынка на улице Обрывной краевого центра.
Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как с крыши строящейся многоэтажки поднимается черный дым.
В МЦУ Краснодара сообщили, что на крыше дома загорелся утеплитель. Пострадавших нет, сейчас строители самостоятельно тушат возгорание. При необходимости они вызовут экстренные службы.
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