Кровля строящейся многоэтажки загорелась в Краснодаре

Пожар произошел днем 28 июня в районе бывшего авторынка на улице Обрывной краевого центра.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как с крыши строящейся многоэтажки поднимается черный дым.

В МЦУ Краснодара сообщили, что на крыше дома загорелся утеплитель. Пострадавших нет, сейчас строители самостоятельно тушат возгорание. При необходимости они вызовут экстренные службы.

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