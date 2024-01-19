Кровля шиномонтажа загорелась на площади 600 кв. метров в Краснодаре

Пожар произошел вечером 19 января на Ростовском шоссе в краевом центре.

О пожаре в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, загорелось здание шиномонтажа. На опубликованных кадрах видно, что кровлю здания практически полностью охватило огнем.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 17:37. Спасатели прибыли на место и установили, что загорелась крыша двухэтажного торгового здания на площади 600 кв. м.

Пожар локализовали в 18:08. Распространение огня остановили, сейчас подразделения создают условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами. В тушении участвуют 83 человека и 28 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Обновление: По уточненной информации, площадь пожара — 400 кв. м. В 18:40 открытое горение ликвидировали. На месте пожара работает служба пожаротушения, создали несколько боевых участков, подали стволы на тушение. Погибших и пострадавших нет.

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