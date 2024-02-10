Кровля дома и гараж загорелись на площади 150 кв. метров в Гулькевичском районе
Происшествия
10.02.2024 15:39
Пожар произошел днем 10 февраля в поселке Красносельском.
Пожарные прибыли на место и становили, что загорелся гараж с автомобилем и кровля частного дома на площади 150 кв. м.
Пожар локализовали, горение ликвидировали. В тушении участвовали 11 человек и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГО и ЧС по Краснодарскому краю.
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