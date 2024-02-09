Кристиан Нобоа вернется в ФК «Сочи» после завершения карьеры футболиста

В конце января 38-летний Нобоа ушел из «Сочи», чтобы вернуться на родину в Эквадор в клуб «Эмелек», где он 20 лет назад начинал карьеру.

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что у клуба остались прекрасные отношения с Нобоа. Эквадорца считают настоящим членом семьи.

«После окончания карьеры он остается в нашем клубе и будет продолжать профессионульную деятельность», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Кристиан Нобоа перешел в «Сочи» в 2019 году. Ранее он выступал в России за «Зенит», «Динамо», «Рубин» и «Ростов».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за время карьеры в «Сочи» Нобоа побил все статистические рекорды клуба: 116 матчей, 9 тыс. 434 минуты на поле, 40 голов, 23 голевые передачи, серебро РПЛ, лучший игрок сезона 2021/22 и множество индивидуальных наград.