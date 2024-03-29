Криминального авторитета Шакро Молодого этапировали в Москву из Усть-Лабинска

Захарий Калашов более известный как Шакро Молодой покинул колонию строгого режима в поселке Двубратском в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Криминального авторитета этапировали в Москву, а не выпустили из колонии, как это сообщалось ранее в СМИ. Суд принял решение, что Калашов не может больше отбывать наказание в колонии строгого режима из-за наличия тяжелого заболевания.

Последние годы Калашов отбывал 10-летний срок за вымогательство в исправительной колонии № 2 под Усть-Лабинском, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об освобождении по УДО осужденного за вымогательство криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, стало известно 13 марта. Предварительно, Усть-Лабинский суд Краснодарского края освободил его условно-досрочно.