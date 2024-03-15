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Криминального авторитета из Краснодарского края осудили на 8 лет в Саратове

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kriminalnogo-avtoriteta-iz-krasnodarskogo-kraya-osudili-na-8-let-v-saratove
Криминального авторитета из Краснодарского края осудили на 8 лет в Саратове
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Осужденный уже не первый год отбывает наказание в колонии. К действующему сроку добавили еще 8 лет, а самого заключенного переведут в колонию особого режима.

По версии следствия, летом 2020 года 35-летний житель Краснодарского края, который также известен как «Ден Туапсинский», получил статус «положенца», являющийся высшим в криминальном мире. После этого он начал оказывать влияние на людей, придерживающихся криминальной идеологии.

Суд в Саратове признал уроженца Кубани виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии по ст. 210.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, а также штраф в 100 тыс. рублей, сообщает «СарИнформ».

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