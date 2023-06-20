Криминальная парочка присвоила задний борт самосвала и сдала его в приемку в Новороссийске

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местных жителей — 45-летнего мужчины и 43-летней женщины за кражу.

Установили, что местные жители в Восточном районе города возле леса нашли задний борт кузова самосвала. Чтобы перевезти его, они взяли автомобиль и попросили о помощи двух рабочих. Пара привезла борт во двор и распилила ее на части, после чего вывезла в пункт приема металла. Сумма ущерба — около 10 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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