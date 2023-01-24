Кричать бесполезно: только 5% жителей Краснодара после разноса от начальства работают лучше

Согласно исследованию, проведенному с 9 по 20 января, испорченное начальством настроение негативно сказывается на работе 40% опрошенных краснодарцев.

В опросе приняли участие 3 тыс. сотрудников различных организаций Краснодара. Из них каждый четвертый (25%) сообщил, что начальники никогда не портят им настроение. При этом каждому седьмому (14%) приходится ежедневно расстраиваться из-за разноса руководства.

По 13% респондентов заявили, что шеф портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц. Еще 10% опрошенных начальники огорчают несколько раз в год.

Отмечается, что ежедневные разносы от босса в полтора раза чаще получают работники с доходом до 50 тыс. рублей, чем опрошенные с доходом свыше 80 тыс. рублей. Таких 15% и 12% соответственно. О том, что начальник никогда не портит настроение или делает это крайне редко, чаще всего сообщали горожане старше 45 лет.

Получив разнос, в обычном режиме продолжают работать 43% опрошенных. Плохое настроение никак не влияет на их продуктивность. О снижении работоспособности и ухудшении результатов рассказали 40% респондентов. Лишь 5% опрошенных работают лучше в плохом настроении.

Меньше всего ругань начальства задевает мужчин (51% против 36% среди женщин). Также устойчивы к негативу от шефа люди с доходом свыше 80 тыс. рублей. Среди них в плохом настроении почти каждый второй (48%) работает как обычно. Меньше всего плохое настроение влияет на работу респондентов старше 45 лет. Жизненный и профессиональный опыт 55% таких опрошенных позволяет дистанцироваться от негатива, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

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