При удаленке такого не было: в Краснодаре женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег
По данным исследования, жительницы Краснодара после отмены удаленки стали чаще сталкиваться с приставаниями начальства и коллег.
Отмечается, что в разгар пандемии COVID-19 случаев харассмента на работе в целом по РФ было значительно меньше.
О сексуальных домогательствах со стороны начальства заявили 6% опрошенных жителей Краснодара. На приставания коллег пожаловались 8% респондентов. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, оказалось 9%. О домогательствах коллег рассказали 13% опрошенных, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.
С домогательствами на работе сталкивались не только женщины. О харассменте со стороны менеджмента и коллег заявили 3% и 4% опрошенных мужчин соответственно. Исследование проводилось с 10 по 18 января.
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