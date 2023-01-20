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При удаленке такого не было: в Краснодаре женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-udalenke-takogo-ne-bylo-v-krasnodare-zhenshhiny-stali-chashhe-zhalovatsya-na-harassment-so-storony-kolleg
При удаленке такого не было: в Краснодаре женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным исследования, жительницы Краснодара после отмены удаленки стали чаще сталкиваться с приставаниями начальства и коллег.

Отмечается, что в разгар пандемии COVID-19 случаев харассмента на работе в целом по РФ было значительно меньше.

О сексуальных домогательствах со стороны начальства заявили 6% опрошенных жителей Краснодара. На приставания коллег пожаловались 8% респондентов. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, оказалось 9%. О домогательствах коллег рассказали 13% опрошенных, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

С домогательствами на работе сталкивались не только женщины. О харассменте со стороны менеджмента и коллег заявили 3% и 4% опрошенных мужчин соответственно. Исследование проводилось с 10 по 18 января.

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