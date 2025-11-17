Крестный ход в честь Архистратига Михаила прошел в Сочи

Праздник посетил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он подчеркнул, что с именем Михаила связана история зарождения Сочи и в такой день город наполняется светлой благодатью. К торжественному шествию могли присоединиться все желающие.

Праздник начался с Божественной литургии в кафедральном соборе князя Владимира. Службу возглавили митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий вместе с епископом Сочинским и Туапсинским Германом. После литургии духовенство, представители администрации, казаки и сотни жителей Сочи прошли Крестным ходом до собора Архистратига Михаила. Шествие собрало всех, кто хотел пройти путь молитвы и единения — как молодежь, так и старшее поколение.

«Вообще это хорошее событие. Это мероприятие объединяет людей», — отмечает глава Сочи Андрей Прошунин.

На храмовой площади участники Крестного хода помолились о городе, его жителях и защитниках России. Здесь же состоялось важное событие для Сочинской епАрхии — открытие духовно-просветительского центра «Архангельский». По словам сочинцев, в непростое время такие праздники помогают обрести внутреннюю опору и напоминают о важных ценностях.

— Удивительный праздник — Крестный ход. Сейчас время такое сложное, мы должны как-то духом укрепляться.

— Нам это спасение и радость, молимся за всех.

— Это все в радость, с любовью к Богу, к Архангелу Михаилу, ко всем святым.

По поручению главы Сочи, порядок в городе обеспечивали правоохранительные органы, казаки и народные дружины. Жителей курорта заранее предупредили об ограничении движения и временных изменениях маршрутов общественного транспорта.

«Проходим по данному маршруту, где читается молебен о нашем городе, о наших воинах, которые сейчас находятся в зоне СВО. Традиционно проходит по маршруту от кафедрального собора равноапостольного князя Владимира к собору Архангела Михаила», — говорит начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Татьяна Катаниди.

В этот день богослужения прошли во всех монастырях Сочинской епархии. Празднование в честь Архистратига Михаила продолжится и на следующей неделе.

