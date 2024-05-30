Кремль не видит риска снижения турпотока в Краснодарский край из-за действий ВСУ

В последние дни в главных курортных регионах России — Краснодарском крае и Крыму участились случаи атак беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины.

При этом в Кремле не видят рисков возможного снижения туристического потока на Кубань и в Крым в летний сезон из-за атак со стороны Украины.

«Туристический поток сейчас весьма высокий, он и в целом круглогодично достаточно высокий. Поэтому мы такой опасности не видим», — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Интерфакс».

В течение мая силы ПВО ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в небе над Анапой, Геленджиком, Новороссийском, а также Туапсинским, Темрюкским и Славянским районами. В результате атак ВСУ с использованием БПЛА никто не пострадал.

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