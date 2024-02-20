Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске выстрелит из орудия 22 февраля

Залп из корабельного орудия крейсера «Михаил Кутузов» дадут в 12:00 в рамках традиционной акции «Выстрел памяти», которая посвящена празднованию Дня защитника Отечества.

Жителей и гостей призвали соблюдать спокойствие 22 февраля при звуках выстрела в районе Цемеской бухты, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Крейсер «Михаил Кутузов» был заложен в Николаеве в 1951 году и спущен на воду в ноябре 1952 года. Он вошел в состав Черноморского флота. С 2002 года крейсер имеет статус корабля-музея, он пришвартован на вечную стоянку на набережной Новороссийска.

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