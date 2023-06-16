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Кредиторы требуют с бывшего вице-губернатора Краснодарского края 244 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kreditory-trebuyut-s-byvshego-vitse-gubernatora-krasnodarskogo-kraya-244-mln-rublej
Кредиторы требуют с бывшего вице-губернатора Краснодарского края 244 млн рублей
Кредиторы требуют с бывшего вице-губернатора Краснодарского края 244 млн рублей

Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края.

Кредиторы требуют через суд взыскать с бывшего замглавы Кубани Михаила Куркова 244 млн рублей. Большая часть долга — 225 млн рублей относится к компании «Стройформат». Эти деньги были переданы в 2014 году компании «Крымская продовольственная компания», которой в тот момент руководил Курков. В 2018 году организацию признали банкротом.

Процедуру реструктуризации долгов Куркова продлили до 18 сентября, сообщает «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

Михаил Курков занимал пост заместителя председателя Правительства Краснодарского края с 1997 по 2001 годы. Он курировал вопросы торговли, бытового обслуживания и конъюнктуры рынка.

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