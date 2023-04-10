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Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskaya-kompaniya-po-ozeleneniyu-trebuet-s-firmy-biznesmena-sergeya-galitskogo-36-mln-rublej
Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
Фото «Кубань 24»

Иск от компании «Статус» (Botanov.net) к ООО «Инвестстрой», которая занимается эксплуатацией стадиона ФК «Краснодар» и парковой зоны, принял к производству Арбитражный суд Краснодарского края.

Речь идет о договоре, который был заключен 8 октября 2021 года. В рамках контракта «Инвестстрой» задолжал 420 тыс. евро или 36 млн рублей.

«Инвестсрой» 3 апреля также обратился в Арбитражный суд Краснодарского края со встречным иском. Предварительное судебное заседание назначено на 31 мая 2023 года, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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