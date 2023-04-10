Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
Происшествия
10.04.2023 07:46
Иск от компании «Статус» (Botanov.net) к ООО «Инвестстрой», которая занимается эксплуатацией стадиона ФК «Краснодар» и парковой зоны, принял к производству Арбитражный суд Краснодарского края.
Речь идет о договоре, который был заключен 8 октября 2021 года. В рамках контракта «Инвестстрой» задолжал 420 тыс. евро или 36 млн рублей.
«Инвестсрой» 3 апреля также обратился в Арбитражный суд Краснодарского края со встречным иском. Предварительное судебное заседание назначено на 31 мая 2023 года, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
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