Кража, драка, буллинг: в Новороссийске полиция проверяет девушек, укравших селедку в «Магните»

Кадр из видео t.me/chpnvrsk

Об инциденте в одном из супермаркетов Новороссийска стало известно 26 июля. Видеозапись, на которой две девушки, попавшиеся на краже, дерутся с продавцами, вызвала резонанс в соцсетях.

Оказалось, что помимо этого героини видеоролика неоднократно издевались над сверстниками и снимали это на видео. Полиция Новороссийска начала проверку.

«По факту размещения в соцсетях видеоматериалов с участием несовершеннолетних жителей города инициировано проведение проверки с целью установления всех лиц, а также проведения комплекса профилактических мероприятий с участниками инцидента», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По итогам проверки примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девушки попали в поле зрения полиции после драки в магазине. Там одна из них попыталась украсть банку селедки. Когда продавцы остановили ее, девушки устроили скандал, завершившийся дракой.