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Кража, драка, буллинг: в Новороссийске полиция проверяет девушек, укравших селедку в «Магните»

Происшествия
27.07.2022 12:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/krazha-draka-bulling-v-novorossijske-politsiya-proveryaet-devushek-ukravshih-seledku-v-magnite
Кража, драка, буллинг: в Новороссийске полиция проверяет девушек, укравших селедку в «Магните»
Кадр из видео t.me/chpnvrsk

Об инциденте в одном из супермаркетов Новороссийска стало известно 26 июля. Видеозапись, на которой две девушки, попавшиеся на краже, дерутся с продавцами, вызвала резонанс в соцсетях.

Оказалось, что помимо этого героини видеоролика неоднократно издевались над сверстниками и снимали это на видео. Полиция Новороссийска начала проверку.

«По факту размещения в соцсетях видеоматериалов с участием несовершеннолетних жителей города инициировано проведение проверки с целью установления всех лиц, а также проведения комплекса профилактических мероприятий с участниками инцидента», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По итогам проверки примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девушки попали в поле зрения полиции после драки в магазине. Там одна из них попыталась украсть банку селедки. Когда продавцы остановили ее, девушки устроили скандал, завершившийся дракой.

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