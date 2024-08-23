Краткая инструкция: как включить свою многоэтажку в программу капремонта

Краснодарский край в этом году вошел в пятерку лидеров по количеству домов, которые отремонтированы с помощью Фонда капитального ремонта.

«По программе капитального ремонта на Кубани отремонтировали 470 многоквартирных домов. Работы завершили в 25 муниципалитетах, в том числе Апшеронском, Брюховецком и Тихорецком районах. В Каневском и Крымском — капремонт сделан на 82%. Всего в регионе за этот год планируют обновить 670 многоэтажек», — рассказывает корреспондент Дарья Остапец.

В программу капремонта входит обновление крыши — почти в каждом третьем доме обновили фасад. Также привели в порядок 430 инженерных систем и заменили 71 лифт. План по замене лифтового оборудования полностью выполнили в Геленджике, Ейском, Тихорецком и Туапсинском районах.

В Краснодаре капитальный ремонт провели в 139 многоквартирных домах, в том числе были отремонтированы 90 крыш, 61 фасад и 76 внутридомовых инженерных систем. А в 9 домах заменили 37 лифтов. Всего за этот год в краевой столице планируют обновить 250 многоэтажек.

«Как узнать, полагается ли вашему дому капремонт? Сделать это можно на сайте Фонда «Капремонт23.ру«. Там есть вкладка «Узнать все о своем доме». Далее нужно нажать «Найти свой дом», нажать на «Карту» и ввести адрес», — объясняет журналист.

Если дома нет в программе капремонта, то необходимо подать коллективную заявку.

С 1 сентября начнет действовать закон, благодаря которому можно включить многоквартирный дом в программу досрочно. Собственники помещений смогут заказывать за свой счет обследование технического состояния многоэтажки, если оно их не устраивает. Также можно позвонить на горячую линию Фонда капремонта: 8 (861) 297-07-77.

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