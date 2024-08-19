Красные или зеленые: диетолог Круглова рассказала, какие яблоки полезнее

Как известно, яблоки богаты полезными веществами, однако есть люди, которым следует с осторожностью употреблять этот фрукт.

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, в яблоках много витамина C, укрепляющего иммунитет, и калия, улучшающего работу сердечно-сосудистой системы. Также они содержат полезные для организма пищевые волокна.

«При термической обработке из яблок высвобождается большое количество нерастворимых пищевых волокон, в частности пектин, который важен для работы кишечника. Кроме того, в яблоках есть органические кислоты, которые для нас являются антиоксидантами», — рассказала специалист.

Эксперт объяснила, что цвет яблок — это разные пигменты, которые относятся к антиоксидантам. Она отметила, что полезны и зеленые, и красные плоды.

«Что касается пользы различных видов или сортов яблок, то большой разницы нет. Чем более разнообразна продуктовая корзина с точки зрения разных цветов овощей и фруктов, тем лучше», — сказала Наталья Круглова.

Врач добавила, что людям с ожирением или с сахарным диабетом лучше не злоупотреблять яблоками. При наличии этих заболеваний она посоветовала употреблять в течение дня не более двух-трех порций фруктов или ягод.

«Одна порция — это один фрукт среднего размера, то есть в день людям с лишним весом и нарушением углеводного обмена можно съедать по два-три яблока», — цитирует Круглову радио Sputnik.

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