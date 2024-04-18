«Красную звезду» планируют вернуть на герб Новороссийска
Предложения по изменению герба города обсудили на Совете старейшин Новороссийска.
«Красную звезду» предложили вернуть на герб на предыдущих заседаниях. Сейчас вопрос изучила геральдическая комиссия — специалисты предложили несколько вариантов, как вписать знак отличия, чтобы соблюсти требования к геральдической символике. Кроме того, к обсуждению решили подключить художественный совет.
Кроме того, поступили предложения о переиздании книг с историей города и выдающимися людьми, а также о мерах по сохранению чистоты языка и культуре речи.
«От членов Совета поступили вопросы по плану мероприятий к 9 мая от «Движения первых» в рамках патриотической акции «Победили тогда — победим и сейчас!». Пусть для старейшин немного странно звучат слова про «флешмобы» и интерактивное взаимодействие в интернете, но именно в тесном сотрудничестве формируется преемственность поколений», — написал депутат Госдумы Сергей Алтухов в Telegram.
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