Краснокнижную безногую ящерицу спасли в Анапе

Ящерицу-жетопузика в яме уличного туалета обнаружил охранник территории автодрома на улице Таманской.

Он сразу определил вид рептилии, упавшей в яму, и знал, что та занесена в Красную книгу. Сначала мужчина подумал, что животное погибло, но спустя 4 дня заметил, что оно шевелится.

Охранник позвонил в МЧС, но там помочь ящерице не смогли — спасатели слишком загружены в летний период. Тогда он обратился в Центр реабилитации черепахи Никольского. Оттуда привезли щипцы для ловли змей, но и они не могли помочь — яма оказалась слишком глубокой.

В результате охранник сам придумал спасательный шест из палок и граблей, желтопузика удалось достать. В Центре реабилитации рептилию продезинфицировали и поместили в контейнер, после чего напоили и накормили. Через два дня ящерица поправилась и стала активной, поэтому ее решили вернуть в среду обитания.

«Вот такая история со счастливым концом. Неравнодушие человека помогло сохранить жизнь редкому обитателю нашей природы, а тем самым и биоразнообразие планеты Земля», — сообщает пресс-служба государственного заповедника «Утриш».

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